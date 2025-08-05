Дмитрий Петров взял на контроль вопрос по замору рыбы в Усвятском районе

17:05, 05 августа 2025, ПАИ

Обращения по замору рыбы на реке Усвяче поступили в адрес главы Усвятского округа Дмитрия Петрова. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Вопрос взят на контроль. Информация доведена до министерства природных ресурсов и экологии Псковской области», – отметил глава муниципалитета.

В настоящее время специалисты устанавливают причины бедствия. Дмитрий Петров отметил, что с учётом погоды можно предположить, что замору способствовали сильные осадки, повышение температуры воды, биологическое разложение водной растительности и, как следствие, снижение концентрации растворённого кислорода.

«Дождёмся официальных результатов. Буду держать вас в курсе событий», – заключил он.