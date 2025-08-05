Детский хор «ЛаккиЛайк» из Псковской области выступил вместе с Родионом Газмановым
Детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк» из Печорского района принял участие в праздновании Дня Ленинградской области. Об этом пишет газета «Печорская правда».
Хор выступил в составе академии музыки Светланы Бедюх «Дети поют». «Это был по-настоящему яркий, масштабный и волнительный день для всех нас», – отметили участники. Им также удалось выступить на сцене вместе с певцом Родионом Газмановым.
На мероприятии присутствовали полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и другие.
«В адрес ребят по окончании выступления звучали тёплые и приятные слова», – подчеркнули в редакции газеты.
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