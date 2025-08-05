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Происшествия

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Псковской области

ДТП произошло на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе сегодня, 5 августа. На повороте к деревне Кочерицы столкнулись микроавтобус Volkswagen Caravella и Audi. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

Пострадал водитель Audi 1957 года рождения. Медики оказали ему помощь на месте.

На месте работают пожарное подразделение, бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.

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