Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Псковской области

18:06, 05 августа 2025, ПАИ

ДТП произошло на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе сегодня, 5 августа. На повороте к деревне Кочерицы столкнулись микроавтобус Volkswagen Caravella и Audi. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадал водитель Audi 1957 года рождения. Медики оказали ему помощь на месте.

На месте работают пожарное подразделение, бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.