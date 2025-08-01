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Визит Сергея Степашина в Псковскую область

В Псковской области 5 августа с визитом находился председатель Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество», руководитель Благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергей Степашин. Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным и другими официальными лицами Сергей Степашин принял участие в открытии памятника княгине Ольге у аэропорта Пскова и монумента в честь одного из главных подвижников Русской православной церкви святителя Тихона. Кроме того, официальные лица осмотрели помещения первого в России православного центра реабилитации для участников СВО, который готовится к открытию. Также на базе Псково-Печерского монастыря состоялось заседание Попечительского Совета Благотворительного фонда «Христианское милосердие».

Фото: Пресс-служба правительства Псковской области, 20:36, 05 августа 2025, ПАИ
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