Мотоциклист находится в тяжёлом состоянии после ДТП в Невельском районе

20:58, 05 августа 2025, ПАИ

Мотоциклист не справился с управлением и вылетел с дороги у деревни Чернецово в Невельском районе сегодня, 5 августа, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшего 1985 года рождения с травмой головы доставили в больницу Великих Лук. Его состояние оценивается как тяжёлое.

На месте работают пожарное подразделение, медики и сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.