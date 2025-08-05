Мотоциклист находится в тяжёлом состоянии после ДТП в Невельском районе
Мотоциклист не справился с управлением и вылетел с дороги у деревни Чернецово в Невельском районе сегодня, 5 августа, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавшего 1985 года рождения с травмой головы доставили в больницу Великих Лук. Его состояние оценивается как тяжёлое.
На месте работают пожарное подразделение, медики и сотрудники ГАИ. Обстоятельства происшествия выясняются.
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