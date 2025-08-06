«Единая Россия» объявила акцию «Собери ребёнка в школу»

15:30, 06 августа 2025, ПАИ

Партия «Единая Россия» объявила о старте ежегодной акции «Собери ребёнка в школу», направленной на поддержку семей и детей в подготовке к новому учебному году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Центра управления регионом.

Особое внимание будет уделено детям участников специальной военной операции (СВО), детям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным и малообеспеченным семьям, а также школьникам из новых регионов.

«Есть семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. «Единая Россия» уже не один год даёт клич всем жителям региона о том, что любой человек может помочь собрать ребёнка в школу. Например, депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков принёс более 10 наборов первоклассников. Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко принёс несколько портфелей. Но это может быть любой житель Псковской области. На сегодняшний день нелегко собрать ребёнка в школу. Только через сайт «Единой России» мы получили 47 заявок. За каждой заявкой, как правило, помощь нескольким школьникам, если многодетная семья», – сказала заместитель руководителя регионального исполнительного комитета – начальник отдела агитационно-пропагандистской работы и сопровождения партийных проектов Галина Никитина.

Подать заявку на участие в акции можно до 1 сентября как на официальном сайте партии, так и в региональных исполкомах и общественных приёмных «Единой России». 287 тысяч школьников получили помощь в прошлом году.

«Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней. Только в прошлом году при активном участии наших депутатов, предпринимателей и жителей регионов поддержку в подготовке ко Дню знаний получили порядка 287 тысяч школьников по всей стране. Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах», – подчеркнул значимость помощи семьям секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

В рамках акции в регионах планируется открытие специальных пунктов, где соберут всё необходимое для учёбы и творчества, школьную форму, рюкзаки, спортинвентарь для последующей передачи детям.

Параллельно с акцией партия проведёт проверку готовности учебных заведений к 1 сентября в рамках проекта «Новая школа».

«В «Родительской приёмке» принимают участие 15-16 тысяч родителей. Вместе с ними мы оценим качество проведённых строительных и ремонтных работ, состояние столовых, школьных территорий и спортплощадок. Наши депутаты также встретятся с родительскими комитетами и учителями, чтобы оказать школам помощь в подготовке к новому учебному году», – отметила координатор проекта «Новая школа» и заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алёна Аршинова.