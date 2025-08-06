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Общество

Десерты летом: что лучше не покупать, чтобы избежать отравления

Какие продукты лучше не покупать летом, чтобы избежать отравления, рассказали ПАИ специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

Топ самых опасных десертов в жару:

  • пирожные с заварным / сливочным кремом;
  • торты с белковыми начинками.

Есть эти продукты в жару нежелательно, потому что при температуре +25 градусов и выше в таких десертах быстро размножаются бактерии стафилококка и сальмонеллы:

  • тирамису, чизкейки, творожные массы;
  • готовые молочные коктейли из кафе.

Эти десерты не следует есть в жару, так как молочные продукты быстро портятся на солнце, что повышает риск отравления:

  • разрезанные арбузы / дыни (накапливают бактерии);
  • мороженое, которое уже подтаивало и замораживалось снова.

Есть эти продукты в жару нежелательно, потому что нарушение их температурного режима хранения способствует развитию опасных микроорганизмов.

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