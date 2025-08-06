Десерты летом: что лучше не покупать, чтобы избежать отравления
Какие продукты лучше не покупать летом, чтобы избежать отравления, рассказали ПАИ специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Топ самых опасных десертов в жару:
- пирожные с заварным / сливочным кремом;
- торты с белковыми начинками.
Есть эти продукты в жару нежелательно, потому что при температуре +25 градусов и выше в таких десертах быстро размножаются бактерии стафилококка и сальмонеллы:
- тирамису, чизкейки, творожные массы;
- готовые молочные коктейли из кафе.
Эти десерты не следует есть в жару, так как молочные продукты быстро портятся на солнце, что повышает риск отравления:
- разрезанные арбузы / дыни (накапливают бактерии);
- мороженое, которое уже подтаивало и замораживалось снова.
Есть эти продукты в жару нежелательно, потому что нарушение их температурного режима хранения способствует развитию опасных микроорганизмов.