Десерты летом: что лучше не покупать, чтобы избежать отравления

09:34, 06 августа 2025, ПАИ

Какие продукты лучше не покупать летом, чтобы избежать отравления, рассказали ПАИ специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Топ самых опасных десертов в жару:

пирожные с заварным / сливочным кремом;

торты с белковыми начинками.

Есть эти продукты в жару нежелательно, потому что при температуре +25 градусов и выше в таких десертах быстро размножаются бактерии стафилококка и сальмонеллы:

тирамису, чизкейки, творожные массы;

готовые молочные коктейли из кафе.

Эти десерты не следует есть в жару, так как молочные продукты быстро портятся на солнце, что повышает риск отравления:

разрезанные арбузы / дыни (накапливают бактерии);

мороженое, которое уже подтаивало и замораживалось снова.

Есть эти продукты в жару нежелательно, потому что нарушение их температурного режима хранения способствует развитию опасных микроорганизмов.