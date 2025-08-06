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Общество

Владимир Папорт станет гостем программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 6 августа, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Владимир Папорт. Фото: ПАИ

Много ли в этом году было задержано несовершеннолетних за рулём мототехники? Кто привлекается к ответственности в случае, если несовершеннолетний нарушил ПДД, попал в аварию? Были ли в этом сезоне аварии с участием велосипедистов и самокатчиков? Появились ли в городе новые камеры фиксации нарушений ПДД в этом году и где? Планируется ли ещё их установка до конца года?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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