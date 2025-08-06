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Общество

Участок улицы Карла Либкнехта временно закроют в Великих Луках из-за ремонта

Движение транспорта на участке улицы Карла Либкнехта будет временно прекращено в Великих Луках с 11 по 26 августа, сообщили ПАИ в городской администрации.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ на инженерных коммуникациях, проходящих через дорогу. Закрытый участок начинается от тепловой камеры ТК-161 (между домами № 18а и 20 на улице Карла Либкнехта) и заканчивается междворовым проездом домов № 15 и 19.

Для объезда этого участка автомобилистам рекомендуют использовать альтернативный маршрут через Октябрьский проспект, улицы Комсомольца Зверева и Энгельса.

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