Агроподдержка на связи: минсельхоз Псковской области рассказывает об аграрных возможностях в удобном формате

13:06, 06 августа 2025, ПАИ

Министерство сельского хозяйства Псковской области развивает коммуникацию с фермерами, предпринимателями, сельскими жителями и молодёжью, делая аграрную повестку доступной через официальные страницы в социальных сетях, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Теперь актуальную и полезную информацию можно удобно получить на платформах «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники».

Контент в госпабликах минсельхоза будет полезен для разных категорий аудитории. Для фермеров и агропредпринимателей будут новости о грантах, субсидиях, программах поддержки, возможностях развития бизнеса, сбыта продукции и участии в агрофорумах.

Владельцам личных подсобных хозяйств будут интересны советы по ведению хозяйства, анонсы сельскохозяйственных ярмарок и участие в местных инициативах. Молодёжь и студенты получат информацию о профориентации, стажировках, вакансиях и предложениях по трудоустройству в сфере агропромышленного комплекса. Сельским жителям подписка на госпаблики даст доступ к новостям, информации о льготах и мерах местной поддержки, а также к историям успеха фермеров Псковской области.

К реализации федерального проекта «Кадры в АПК» в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» приступило министерство сельского хозяйства Псковской области с 2025 года. Это масштабная программа направлена на развитие кадрового потенциала, модернизацию подготовки специалистов и привлечение молодёжи в аграрную отрасль.

Подписываясь на официальные страницы министерства сельского хозяйства Псковской области, жители региона смогут не пропустить старт приёма документов на гранты и субсидии, получать практические советы по ведению и развитию сельхозхозяйств, быть в курсе последних новинок, конкурсов и значимых аграрных событий, следить за обновлениями в региональной аграрной политике, поддерживать развитие сельского хозяйства Псковской области.