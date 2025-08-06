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Общество

Стало известно, сколько несовершеннолетних задержали за рулём мототехники в Пскове

Вопросы задержания несовершеннолетних за управление мототехникой и другим транспортом остаются актуальными и проблематичными, рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 августа.

Владимир Папорт. Фото: ПАИ

Госавтоинспекция неоднократно обращала внимание родителей на то, что приобретение мототехники для детей, зачастую не имеющих водительских прав, создаёт риск нарушений. Значительная часть такого транспорта относится к спортивному инвентарю, который не предназначен для передвижения по дорогам вместе с машинами.

Владимир Папорт рассказал, что за первые семь месяцев 2025 года был задержан 31 несовершеннолетний, управлявший транспортными средствами различных категорий. Из них 16 – водители автомобилей, восемь – на мотоциклах, пятеро – на мопедах и скутерах и двое – велосипедисты. В отношении этих подростков было вынесено более 50 административных постановлений. Одновременно информация о правонарушениях передаётся в подразделения по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении родителей: административная ответственность или постановка на учёт.

Передвигаться по дорогам вместе с автотранспортом разрешается только велосипедистам, достигшим 14 лет, напомнил Владимир Папорт. При этом в регионе отмечается значительный рост количества мототехники.

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