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Общество

Кто несёт ответственность за езду несовершеннолетних на мототехнике, рассказали псковичам

Доступность мототехники растёт. Её всё чаще приобретают родители для своих несовершеннолетних детей. Однако ответственность за возможные последствия езды несовершеннолетних без прав на мототехнике несут именно законные представители, рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 августа.

Владимир Папорт. Фото: ПАИ

Владимир Папорт привёл пример такого случая. В минувшие выходные задержали несовершеннолетнего водителя мототехники. Ему предъявили девять административных правонарушений на общую сумму свыше 50 тысяч рублей, оплату которых должны осуществить родители.

В настоящее время законодательство постоянно ужесточает меры ответственности в сфере дорожной безопасности, отметил начальник отдела ГИБДД.

При задержании нарушителя мототехнику изымают и помещают на специализированную стоянку. Расходы на стоянку и эвакуатор также ложатся на родителей. Выдача транспортного средства происходит только после предъявления законными представителями необходимых документов на технику.

Получить права на управление мотоциклом ребёнок может с 16 лет. До этого момента несовершеннолетним без соответствующих водительских прав запрещено управлять мототехникой на дорогах общего пользования, напомнил Владимир Папорт.

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