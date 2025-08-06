Около 230 водителей велосипедов и СИМ наказали в Пскове

15:39, 06 августа 2025, ПАИ

Около 160 водителей велосипедов и 70 водителей средств индивидуальной мобильности привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в Пскове с начала 2025 года. Об этом рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 августа.

Основной причиной правонарушений стало несоблюдение требования спешиваться на пешеходных переходах. Среди нарушителей встречаются курьеры, однако их доля незначительна.

В целом в городе зарегистрировали 90 ДТП, из них пять связано с велосипедистами. В большинстве случаев в дорожно-транспортных происшествиях с участием велосипедистов виновниками оказываются именно они – основная причина таких ДТП заключается в попытках проехать пешеходный переход без спешивания, а также в желании быстро проехать перед машиной, отметил Владимир Папорт.