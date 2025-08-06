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Общество

Количество ДТП снизилось в Пскове на 12,5%

90 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Пскове за семь месяцев 2025 года. Это на 12,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечается снижение числа пострадавших и количества водителей в состоянии алкогольного опьянения, рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 августа.

Владимир Папорт. Фото: ПАИ

За этот период в ДТП погибли трое человек: двое пешеходов и один пассажир. Среди трагических случаев – наезд на пешехода в тёмное время суток, наезд на препятствие, в результате которого погиб пассажир, и наезд на человека, идущего по тротуару.

Достичь снижения аварийности удалось благодаря комплексному подходу, включающему работу дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции и активное применение новых технических средств городской администрацией, отметил Владимир Папорт.

Все 90 происшествий рассмотрели на межведомственной рабочей группе при администрации Пскова, где обсуждались возможные изменения в организации дорожного движения, корректировка работы светофоров и установка дополнительных информационных знаков, уточнил гость эфира.

В городе выделены два очага концентрации ДТП. Первый – это перекрёсток Октябрьского проспекта и улицы Металлистов, второй – Рижский проспект и улица Киселёва, где произошло три и более аварий, отметил Владимир Папорт.

Одна из мер профилактики ДТП – установка камер фиксации нарушений. Например, на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов появится камера с функцией контроля пропуска пешеходов.

Современные комплексы фото- и видеофиксации нарушений фиксируют не только превышение скорости, но также непристёгнутые ремни безопасности, использование мобильных телефонов за рулём и пересечение сплошной линии. В ГИБДД могут активировать необходимые опции камер для усиления контроля на определённых участках, заключил гость эфира.

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