Владимир Папорт оценил результаты расширения перекрёстка улиц Инженерной и Индустриальной

16:44, 06 августа 2025, ПАИ

Результаты расширения перекрёстка с круговым движением на улицах Инженерной и Индустриальной в Пскове оценил начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 августа.

«Работы оцениваем положительно. Изначально мы выступали в части того, что слишком была заужена в минимальных параметрах проезжая часть», – сказал Владимир Папорт. Хотя расширение соответствовало минимальным требованиям ГОСТ, ведомство указывало на необходимость более широких параметров для безопасности, добавил он.

На данном перекрёстке из-за относительно низких скоростей движения ДТП с пострадавшими не фиксировались, а лишь регистрировались случаи с материальным ущербом, заметил Владимир Папорт.

Для сравнения, панорамная камера на круговой развязке улиц Инженерной и Труда фиксирует значительно больше аварий, и, по словам начальника отдела ГИБДД Пскова, повышение безопасности здесь возможно в первую очередь за счёт соблюдения правил дорожного движения.

Владимир Папорт добавил, что у ГИБДД в Пскове есть много планов и предложений по повышению транспортной безопасности, включая расширение улично-дорожной сети. Например, продление улицы Рокоссовского, создание новых пешеходных переходов и обновление дорожной разметки. Реализация этих инициатив во многом зависит от уровня финансирования, заключил гость эфира.