Дом купца Брускина отремонтируют в Себеже

13:16, 07 августа 2025, ПАИ

Дом Купца Брускина (горсовет) отремонтируют на улице Пролетарской в Себеже, следует из данных портала госзакупок.

Здание начала XX века является объектом культурного наследия регионального значения.

Подрядчик должен выполнить ремонт фасада с установкой пандуса и перил, провести демонтажные работы и ремонт системы электроснабжения. Также необходимо установить перегородки и выполнить отделку потолка, стен и пола.

Всего на ремонт из бюджета Псковской области выделили более шести миллионов рублей. Завершить все работы должны до 31 октября этого года.