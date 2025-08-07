Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Общество

Дом купца Брускина отремонтируют в Себеже

Дом Купца Брускина (горсовет) отремонтируют на улице Пролетарской в Себеже, следует из данных портала госзакупок.

Здание начала XX века является объектом культурного наследия регионального значения.

Подрядчик должен выполнить ремонт фасада с установкой пандуса и перил, провести демонтажные работы и ремонт системы электроснабжения. Также необходимо установить перегородки и выполнить отделку потолка, стен и пола.

Всего на ремонт из бюджета Псковской области выделили более шести миллионов рублей. Завершить все работы должны до 31 октября этого года.

