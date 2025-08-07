Псковская полиция обратилась в суд с иском по делу о неисполнении подрядчиком условий контракта

00:05, 08 августа 2025, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области рассматривает иск МВД к Центру открытых информационных систем о взыскании более восьми миллионов рублей убытков в виде разницы между ценой расторгнутого контракта и замещающей сделки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.

Ранее стороны заключили контракт на реконструкцию административного здания отдела МВД России с изолятором временного содержания в Острове. В ноябре 2022 года управление приняло решение об одностороннем расторжении контракта по причине неисполнения обществом условий контракта.

Согласно решению суда, с управления в пользу общества взыскано 4 821 380 рублей 58 копеек. Замещающая сделка заключена управлением с ООО «ЖилСтройМонтаж».

Как указывает управление в расчёте убытков, разница между расторгнутым контрактом и замещающей сделкой составила более 14 миллионов рублей. Учитывая данные обстоятельства, управление обратилось в суд. Судебное заседание назначено на 4 сентября 2025 года.

Кроме того, Арбитражный суд Псковской области рассматривает заявление ООО «КапиталСтрой» о признании ООО «Центр открытых информационных систем» несостоятельным (банкротом). Судебное заседание по проверке обоснованности отложено на 27 августа.