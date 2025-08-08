Что делать при потере зарегистрированного оружия, рассказали псковичам в Росгвардии

09:36, 08 августа 2025, ПАИ

В случае утраты ружья или иного зарегистрированного предмета вооружения владелец должен сразу сообщить о происшествии в Росгвардию, напомнили в ведомстве.

Это нужно для того, чтобы организовать розыск и предотвратить использование злоумышленниками утраченного оружия. При обнаружении чужого оружия необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы, например по телефону 112.

Утрата гражданского оружия вследствие нарушения требований закона влечёт административную ответственность, которая включает штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до трёх лет.

Сокрытие факта утраты оружия может повлечь и уголовную ответственность. Наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим лицом и привело к смерти людей или иным тяжким последствиям, включает лишение свободы.