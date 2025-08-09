День памяти целителя Пантелеимона отмечают сегодня

10:10, 09 августа 2025, ПАИ

Память святого Пантелеимона отмечают православные сегодня, 9 августа. Об этом сообщает портал calend.ru.

Одно из прозвищ Пантелеймона (Кочанный, или Кочанник) связано с тем, что в это время начинают завиваться капустные вилки. Из кладовых доставали капусту и готовили выпечку, которой угощали всех нуждающихся. Кроме того, на Пантелеймона справляли заживный праздник. Колосья с полей приносили в церковь для освящения, а потом их хранили в избе.

Особый почёт в день Пантелеимона оказывался врачам и воинам – тем, кому покровительствует святой. В этот день запрещалось перевозить сено, заниматься тяжёлым трудом, особенно работами на земле, так как считалось, что это может призвать бедствия – молнии и грозы.