Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День памяти целителя Пантелеимона отмечают сегодня

Память святого Пантелеимона отмечают православные сегодня, 9 августа. Об этом сообщает портал calend.ru.

Одно из прозвищ Пантелеймона (Кочанный, или Кочанник) связано с тем, что в это время начинают завиваться капустные вилки. Из кладовых доставали капусту и готовили выпечку, которой угощали всех нуждающихся. Кроме того, на Пантелеймона справляли заживный праздник. Колосья с полей приносили в церковь для освящения, а потом их хранили в избе.

Особый почёт в день Пантелеимона оказывался врачам и воинам – тем, кому покровительствует святой. В этот день запрещалось перевозить сено, заниматься тяжёлым трудом, особенно работами на земле, так как считалось, что это может призвать бедствия – молнии и грозы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2025

Псковский полицейский спас жизнь мужчине с приступом эпилепсии
09 августа 2025

Около 150 пловцов собрали турнир на открытой воде Swimcup в Пскове
09 августа 2025

61-летний мужчина пропал в Пустошкинском районе
09 августа 2025

Стало известно, какие мероприятия ждут псковичей на этих выходных
09 августа 2025

Филиал фонда «Защитники Отечества» провёл адаптацию квартиры для ветерана СВО
09 августа 2025

До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области
09 августа 2025

День физкультурника широко отпразднуют в Пскове: афиша мероприятий
09 августа 2025

Три человека пострадали в ДТП у деревни Черняковицы в Псковском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...