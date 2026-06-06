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Общество

Более 800 питомцев потерялось за год в Псковской области

Около 180 тысяч домашних животных потерялось в России в 2025 году, в Псковской области за тот же период пропало 832 питомца – 341 собака и 491 кошка. Такие данные приведены в совместном исследовании Pet911 и Kaspersky PetKa.

Фото: ПАИ

Как уточняется в исследовании, 78 % потерянных животных находят в течение первой недели (год назад – 71 %). Кошки теряются чаще собак – 60 против 40 % – и возвращаются домой примерно на 25 % реже. Пиковым месяцем потерь стал июль: летом 2025 года в стране зафиксирован рекорд – более 20 тысяч пропавших животных.

Сезонные паттерны потерь у кошек и собак различаются. Кошки массово теряются летом: в июне – августе число потерь в три-четыре раза больше, чем зимой. Летом на каждых 100 потерянных собак приходится 228 потерянных кошек, тогда как зимой это соотношение составляет 61 к 100. Для собак самый опасный период – начало января. 1 января 2025 года было потеряно почти 600 собак – в семь раз больше, чем в любой другой день. Эффект новогодних фейерверков длится два-три дня и возвращается к норме лишь 4–5 января.

Больше всего домашних животных теряется в Московской области (около 19 тысяч), Москве (около 11 тысяч) и Краснодарском крае (около девяти тысяч). Эти данные подтверждает и статистика спроса на трекеры PetKa: наибольший спрос зафиксирован в Москве (25 %), Московской области (11 %), Санкт-Петербурге (11 %) и Краснодарском крае (7 %).

Максимальный рост потерь в 2025 году показали Ставропольский край (+18 %), Краснодарский край (+16 %) и Ростовская область (+15 %). В Санкт-Петербурге отмечено небольшое снижение (–3 %), как и в Новосибирской области.

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