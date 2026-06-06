День русского языка отмечают сегодня в стране

09:28, 06 июня 2026, ПАИ

Пушкинский день, известный также как День русского языка, отмечается ежегодно в России 6 июня, пишет calend.ru.

Дата выбрана неслучайно: 6 июня 1799 года в Москве родился будущий поэт, которого традиционно именуют основоположником современного русского литературного языка. Его сочинения переведены на десятки языков мира и объединяют читателей вне зависимости от возраста и вероисповедания.

Официальный статус общероссийского торжества день рождения литератора приобрёл в 1997 году на основании указа президента РФ, приуроченного к 200-летию поэта. Однако история публичных чествований значительно старше: впервые Пушкинский день отметили ещё в 1880 году, когда состоялось открытие памятника поэту. Отдельным президентским указом (№ 705 от 2011 года) 6 июня был провозглашён Днём русского языка. В документе подчёркивается значимость языка как объединяющего фактора не только для народов РФ, но и для проживающих за рубежом соотечественников.

В настоящее время праздник сохраняет статус всероссийского. Главные торжества традиционно разворачиваются в Псковской области – на территории Пушкинских Гор и государственного музея-заповедника «Михайловское». Туда ежегодно стекаются тысячи посетителей, чтобы стать свидетелями поэтических чтений в исполнении как дебютантов, так и зрелых авторов.

В этом году фестиваль пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области пройдёт уже в 60-й раз. Вчера, в первый день праздника, прошло традиционное шествие с участием ярких уличных театров. В сквере имени 60-летия Великого Октября в Пскове открылась уличная выставка иллюстраций к произведениям А. С. Пушкина.

6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встретятся театр, музыка и слово. Одним из самых зрелищных моментов праздника станет традиционное шествие делегаций муниципалитетов Псковской области. Организаторы праздника также анонсировали выступления Губернаторского симфонического оркестра региона, симфонического оркестра «Северная симфония» Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина и Александра Ф. Скляра вместе с группой «Ва-Банкъ».

7 июня в Зелёном театре в Пскове выступит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема. Полную программу праздника смотрите здесь. Карта размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры опубликована тут.

Напомним, что мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».