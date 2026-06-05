Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опочецкая семья представит регион на всероссийском этапе «Семейной зарницы»

Опочецкая семья Кирея представит регион на всероссийском этапе «Семейной зарницы». В состав команды вошли глава семьи Максим Кирея, мама Оксана и их старшие сыновья – Иван и Роман, сообщает газета «Красный маяк».

Фото здесь и далее газете «Красный маяк» предоставила Оксана Кирея

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница» завершился в минувшие выходные. В серии испытаний участвовали девять команд из разных уголков региона.

В игре в лазертаг семья Кирея стала абсолютным победителем. «Эта игра подарила нам самые яркие впечатления. Лазертаг – это топ. Девять побед подряд – мы были неудержимы! Ноги, конечно, болели, но это ничто по сравнению с эмоциями», – отметил Роман Кирея и поблагодарил организаторов за возможность активно провести время с семьёй.

Помимо этого, семья продемонстрировала навыки оказания первой помощи, управления симулятором беспилотного летательного аппарата, меткость в стрельбе из пневматической винтовки и многое другое.

Всероссийскую игру проводят фонд «Защитники Отечества», «Движение первых», «Юнармия» и центр «Воин» при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Комплексная работа в этом направлении – одно из ключевых положений Народной программы «Единой России».

Подробнее читайте в номере газеты «Красный маяк» от 5 июня.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






05 июня 2026

По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
05 июня 2026

Фестиваль «Нужные люди – 2026»: возраст – не срок годности, а возможность стать ещё нужнее
05 июня 2026

Победителей и призёров конкурсов чествовали в Пустошке
05 июня 2026

20 видов саженцев высадили около ПИЛГ в Пскове
05 июня 2026

ИИ для спасения жизней: разработки Сбера помогут военным медикам
05 июня 2026

Атлантический циклон принесёт тёплый воздух на Северо-Запад России в эти выходные – «Фобос»
05 июня 2026

Пропавшая несовершеннолетняя из Псковской области найдена живой
05 июня 2026

Пленэр для школьников прошёл в национальном парке «Себежский»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...