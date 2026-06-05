Опочецкая семья представит регион на всероссийском этапе «Семейной зарницы»

12:49, 05 июня 2026, ПАИ

Опочецкая семья Кирея представит регион на всероссийском этапе «Семейной зарницы». В состав команды вошли глава семьи Максим Кирея, мама Оксана и их старшие сыновья – Иван и Роман, сообщает газета «Красный маяк».

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница» завершился в минувшие выходные. В серии испытаний участвовали девять команд из разных уголков региона.

В игре в лазертаг семья Кирея стала абсолютным победителем. «Эта игра подарила нам самые яркие впечатления. Лазертаг – это топ. Девять побед подряд – мы были неудержимы! Ноги, конечно, болели, но это ничто по сравнению с эмоциями», – отметил Роман Кирея и поблагодарил организаторов за возможность активно провести время с семьёй.

Помимо этого, семья продемонстрировала навыки оказания первой помощи, управления симулятором беспилотного летательного аппарата, меткость в стрельбе из пневматической винтовки и многое другое.

Всероссийскую игру проводят фонд «Защитники Отечества», «Движение первых», «Юнармия» и центр «Воин» при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Комплексная работа в этом направлении – одно из ключевых положений Народной программы «Единой России».

Подробнее читайте в номере газеты «Красный маяк» от 5 июня.