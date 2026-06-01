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По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове

Театрализованное шествие с участием творческих коллективов прошло в честь Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Пскове. Псковичи и гости города смогли стать частью уличного перформанса. Каждый коллектив привнёс свою удивительную атмосферу и заряжал творческим настроением прохожих. Шествие проследовало к Троицкому мосту и до пешеходного моста в Финском парке.

Эта акция стала общим признанием в любви к слову, пушкинскому наследию и русской культуре. Яркие моменты представления – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.

Фото: ПАИ / Екатерина Иванова, 21:41, 05 июня 2026, ПАИ
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