По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове

Театрализованное шествие с участием творческих коллективов прошло в честь Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Пскове. Псковичи и гости города смогли стать частью уличного перформанса. Каждый коллектив привнёс свою удивительную атмосферу и заряжал творческим настроением прохожих. Шествие проследовало к Троицкому мосту и до пешеходного моста в Финском парке.

Эта акция стала общим признанием в любви к слову, пушкинскому наследию и русской культуре. Яркие моменты представления – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.