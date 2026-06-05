Пушкин и ритмы диско: зрителей в Михайловском удивят новым форматом

23:38, 05 июня 2026, ПАИ

Программу «Пушкин. Живой звук» представят в рамках программы Дней пушкинской поэзии и русского языка, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа проекта «СПОМ!» соединила поэзию Пушкина с энергичными ритмами диско и фанка 1970‑х.

Отметим, фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».

С полной программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.