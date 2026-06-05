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Общество

Пушкин и ритмы диско: зрителей в Михайловском удивят новым форматом

Программу «Пушкин. Живой звук» представят в рамках программы Дней пушкинской поэзии и русского языка, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Программа проекта «СПОМ!» соединила поэзию Пушкина с энергичными ритмами диско и фанка 1970‑х.

Отметим, фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».

С полной программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.

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