Пушкин и ритмы диско: зрителей в Михайловском удивят новым форматом
Программу «Пушкин. Живой звук» представят в рамках программы Дней пушкинской поэзии и русского языка, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Программа проекта «СПОМ!» соединила поэзию Пушкина с энергичными ритмами диско и фанка 1970‑х.
Отметим, фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».
С полной программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.
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