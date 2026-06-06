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Происшествия

Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии после ДТП под Псковом

В Псковском районе на просёлочной дороге между Ваулиногорским шоссе и деревней Верхние Галковичи перевернулся мопед. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» на платформе MAX.

Фото: «Псковская сводка»

Водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: «Псковская сводка»

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