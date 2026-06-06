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Общество

Пушкинское шествие в Пскове собрало порядка трёх тысяч гостей

Около трёх тысяч гостей собрало театрализованное шествие с участием творческих коллективов, которое прошло в Пскове в честь Дней пушкинской поэзии и русской культуры 5 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • По следам Пушкина: театрализованное шествие в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Театрализованное шествие стартовало вчера в 17:00 на площади Ленина. Каждый коллектив привнёс свою удивительную атмосферу и заряжал творческим настроением прохожих. Шествие проследовало к Троицкому мосту и до пешеходного моста в Финском парке.

Яркие моменты представления – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.

Напомним, в этом году фестиваль пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области проходит уже в 60-й раз. 6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встречаются театр, музыка и слово.

7 июня в Зелёном театре в Пскове выступит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема. Полную программу праздника смотрите здесь. Карта размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры опубликована тут.

Напомним, что мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».

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