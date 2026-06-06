Уличная выставка «Пушкин глазами художников» открылась в Пскове

17:04, 06 июня 2026, ПАИ

Уличная выставка «Пушкин глазами художников» открылась в Пскове к LX Празднику поэзии. Об этом ПАИ сообщили в Пушкинском музее-заповеднике.

Экспозиция разместилась на Четырёх углах – в сквере 60-летия Октября. На стендах представлены 24 репродукции известных полотен и графических листов: иллюстрации к прозе, поэтическим и драматическим произведениям Александра Пушкина, жанровые сюжеты с с его участием, виды Михайловского, а также эскизы декораций к спектаклям по произведениям поэта.

Работы созданы художниками разных столетий. Среди авторов – Михаил Врубель, Александр Бенуа, Николай Кузьмин, Леонид Корсаков, Павел Бунин, Александр Траугот, Леонид Гервиц, Лидия Тимошенко, Леонид Фейнберг и другие. Подлинники хранятся в Русском музее, Иркутском художественном музее имени В. П. Сукачёва, Псковском музее-заповеднике, художественном музее «Арт-Донбасс». Большая часть представленных работ – 10 из 24 – из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Четыре угла на пересечении Рижского проспекта и улицы Горького – излюбленное место отдыха горожан, поэтому выставке, как отметили в музее, гарантирована широкая зрительская аудитория.

«Значение подобных акций, – отметили в Пушкинском заповеднике, – сложно переоценить. Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей предметы из музейного собрания. И возможно, после такого знакомства кому-нибудь захочется побывать в наших выставочных залах, чтобы увидеть подлинники полотен и графических листов, представленных здесь в репродукциях».

Напомним, 6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встречаются театр, музыка и слово. 7 июня в Зелёном театре в Пскове выступит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема. Полную программу праздника смотрите здесь. Карта размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры опубликована тут.

Мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».