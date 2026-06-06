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Александр Скляр и группа «Ва‑Банкъ» выступили в «Михайловском»

Концерт Александра Скляра и группы «Ва‑Банкъ» прошёл 6 июня на главной сцене праздника в государственном музее-заповеднике «Михайловское» в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

«На одной сцене сойдутся вековые традиции русской словесности и энергия современного звучания и создадут особую атмосферу, где каждый найдёт что‑то своё», – так анонсировали мероприятие организаторы.

Выступление собрало целую поляну слушателей. Артисты известны тем, что органично соединяют в своём творчестве разные стили и нередко обращаются к литературным мотивам. На сцене прозвучат хиты исполнителей «Маршруты московские», «Эльдорадо», «И снова май месяц» и многие другие.

Добавим, Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском приняли гостей и участников не только из разных уголков Псковской области, но и из других регионов страны. 6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встречаются театр, музыка и слово. Один из самых зрелищных моментов праздника – традиционное шествие делегаций муниципалитетов Псковской области.

Полную программу праздника смотрите здесь. Карта размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры опубликована тут. Напомним, что мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».

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