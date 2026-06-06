Девушке потребовалась госпитализация после столкновения автомобилей в Псковском районе
Попутное столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen произошло в Псковском районе, на трассе А-212 между деревнями Неёлово и Моглино. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» на платформе MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 22-летняя девушка – пассажирка автомобиля Mercedes. Её госпитализировали в областную больницу.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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