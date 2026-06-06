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Общество

Псковские полицейские поделились рецептом приготовления пушкинского пирога

Сотрудники Управления МВД России по Псковской области сегодня раскрыли «полицейский рецепт» приготовления яблочного пирога. Об этом сообщается в официальном канале ведомства в мессенджере МAX.

«6 июня – день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В преддверии праздника мы подготовили уникальный «полицейский рецепт» пушкинского пирога», – отметили в пресс-службе.

Раскрыли секретный рецепт сотрудники Управления МВД России по городу Пскову Елена Иванова и её дочь Анна Пушкина.

«Велика Россия, и разнообразна кухня народов, живущих в ней. Иногда прикоснуться к прекрасному можно и через запечённые яблочки, травяной чай и любимую семейную традицию – домашнее чаепитие с любимым пирогом», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сотрудники ведомства раскрыли рецепт приготовления снетовицы.

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