Псковские читатели отметили День окружающей среды экодиалогом

23:21, 06 июня 2026, ПАИ

Читатели детской экологической библиотеки «Радуга» отметили Всемирный день окружающей среды экодиалогом, сообщили ПАИ в Централизованной библиотечной системе Пскова.

В День эколога читатели встретились со специалистом по туризму Полистовского заповедника Ириной Головиной и узнали, кто, как и почему защищает природу в регионе.

В эколого-просветительском проекте «Волшебный край: экология Псковской области» приняли участие ребята из летнего лагеря школы № 12. Они познакомились с профессией «эколог», порассуждали о том, что надо знать и уметь, чтобы профессионально заниматься охраной окружающей среды, и почему каждый современный человек должен быть немного экологом, а также задумались о том, для чего вообще нужны особо охраняемые природные территории.

Ирина Головина рассказала слушателям, какие разновидности охраняемых природных территорий бывают и чем они отличаются, а также почему в таких заповедниках, как Полистовский, нельзя не только охотиться и рубить деревья, но и вести любую другую хозяйственную или производственную деятельность.

Школьники узнали, почему нужно охранять болота и какая это уникальная экосистема, что воду из болота можно пить, что реки, которые текут сквозь болота, обычно имеют извилистое русло, почему берестяные грамоты и старинные доспехи сохраняются в болоте лучше всего, а партизаны во время Великой Отечественной войны делали на ранах повязки из болотного мха.

Дети из летнего школьного лагеря также посмотрели новые видео из фотоловушек и запомнили, какие животные водятся в Полистовском заповеднике.