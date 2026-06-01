Театр, музыка и слово: Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области

Дни пушкинской поэзии и русской культуры начались в Псковской области.
6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах развернулись главные события праздника – выступления Губернаторского симфонического оркестра региона, симфонического оркестра «Северная симфония» Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина, Александра Ф. Скляра вместе с группой «Ва-Банкъ», группы Idst, постановки «Пушкин. Живой звук», «Министерство Картонии», мюзикл театрального союза «Пакава Ла Фамилия» и другие.
Все события запечатлела Екатерина Иванова.
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 23:46, 06 июня 2026, ПАИ
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