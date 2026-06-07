Медвяные росы: память Иоанна Крестителя чтят православные

10:28, 07 июня 2026, ПАИ

Третье обретение главы Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи, отмечает православная церковь сегодня, 7 июня. Согласно Евангелиям, Иоанн был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестил его самого в водах Иордана. Об этом пишет портал calend.ru.

На Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются «медвяные росы». Это сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. Верили, что такие «росы» причиняют вред и детям, и скотине, и растениям. «Выпала медовая роса – моровая на скотину пошла», – говорили люди.

Настоящая роса, а не «медвяная», в то же время предвещала хороший урожай. На Руси приговаривали, что без росы и трава не растёт. А если на рябине было много цветов в этот день, то ждали урожая овса. Поздний расцвет рябины обещал долгую осень.