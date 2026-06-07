У жителя Пыталово конфисковали скутер за пьяную езду

10:53, 07 июня 2026, ПАИ

Нетрезвого водителя задержала дорожная полиция в Пыталово. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Возле дома на улице Красноармейской в Пыталово инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки мужчину, управлявшего скутером. Выяснилось, что 38-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Скутер изъят. Все обстоятельства произошедшего выясняются.