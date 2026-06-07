Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Матфей совершил литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова 7 июня, в Неделю всех святых, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

  • Литургия в Троицком соборе
    Фото: Матвей Елисеев
  • Литургия в Троицком соборе
    Фото: Матвей Елисеев
  • Литургия в Троицком соборе
    Фото: Матвей Елисеев
  • Литургия в Троицком соборе
    Фото: Матвей Елисеев
  • Литургия в Троицком соборе
    Фото: Матвей Елисеев
  • Литургия в Троицком соборе
    Фото: Матвей Елисеев
  • Литургия в Троицком соборе
    Фото: Матвей Елисеев

Владыке сослужили настоятель Свято-Троицкого собора иерей Александр Короплясов с соборным духовенством, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Никон (Горохов) и иеромонах Анатолий (Подолян).

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. На богослужении молились митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов), многочисленные прихожане и паломники.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 июня 2026

Квесты, летняя мастерская и концерт: День России готовятся отметить жители Новосокольнического района
07 июня 2026

Псковичка получила специальную премию за проект цифровой реконструкции фресок Снетогорского монастыря
07 июня 2026

В АКОРТ назвали товары, которые в России подделывают чаще всего
07 июня 2026

Фонд «Земляки» и ЕР помогли многодетной семье из Порхова после пожара
07 июня 2026

Социальных работников чествовали в Пскове
07 июня 2026

Не считайте в уме: стратегию успешной сдачи экзамена раскрыл разработчик ЕГЭ по математике
07 июня 2026

Всемирная акция «День вязания на публике» состоится в псковской библиотеке
07 июня 2026

Псковичам дали советы, как не остаться без «железного коня»
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...