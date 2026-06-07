Митрополит Матфей совершил литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе

14:51, 07 июня 2026, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова 7 июня, в Неделю всех святых, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев













Владыке сослужили настоятель Свято-Троицкого собора иерей Александр Короплясов с соборным духовенством, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Никон (Горохов) и иеромонах Анатолий (Подолян).

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. На богослужении молились митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов), многочисленные прихожане и паломники.