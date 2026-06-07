Митрополит Матфей совершил литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе
Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова 7 июня, в Неделю всех святых, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.
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Фото: Матвей Елисеев
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Фото: Матвей Елисеев
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Фото: Матвей Елисеев
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Фото: Матвей Елисеев
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Фото: Матвей Елисеев
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Фото: Матвей Елисеев
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Фото: Матвей Елисеев
Владыке сослужили настоятель Свято-Троицкого собора иерей Александр Короплясов с соборным духовенством, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Никон (Горохов) и иеромонах Анатолий (Подолян).
Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. На богослужении молились митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов), многочисленные прихожане и паломники.
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