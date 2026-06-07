Псковичам дали советы, как не остаться без «железного коня»

15:42, 07 июня 2026, ПАИ

Количество краж велосипедов, скутеров, самокатов и других мототранспортных средств возрастает на территории Псковской области в летний период. Чаще всего злоумышленники похищают их из подъездов многоэтажек и от зданий на улицах. В связи с этим пресс-служба УМВД России по региону призывает придерживаться определённых правил безопасности.

Не стоит оставлять велосипед в подъездах домов, лучше забрать его домой или оставить на балконе. Велосипед, скутер, самокат лучше держать в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть поблизости. На деталях, колёсах, раме либо скрытых деталях велосипеда можно сделать надпись специальным маркером, видимым при ультрафиолете.

Насос, флягу, велокомпьютер, фонарь лучше забирать с собой. Полиция также рекомендует хранить документы, полученные в магазине при покупке велосипеда, сделать его фотографию, запомнить особые приметы транспортного средства.

Если велосипед всё же похитили, сразу звоните в полицию по телефонам 102 или 112. При возможности стоит найти свидетелей произошедшего, записать номера их телефонов и адреса проживания, поискать вокруг места происшествия камеры видеонаблюдения. При обращении в полицию с заявлением о краже понадобятся паспорт, также желательны документы на велосипед, его фотографии или детальное описание.

«И что ещё немаловажно: никогда не приобретайте у незнакомцев велосипеды сомнительного происхождения, тем более без соответствующих документов на них. Помните, что в таком случае вы рискуете стать владельцем краденого транспортного средства со всеми вытекающими отсюда малоприятными последствиями», – заключили в управлении.