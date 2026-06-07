Социальных работников чествовали в Пскове

17:18, 07 июня 2026, ПАИ

Социальных работников чествовали в Пскове. 5 июня отмечался их профессиональный праздник, день тех людей, чья широта сердца вмещает в себя тяжёлые судьбы других, а сила духа помогает работать с трудностями, подчеркнули в городской администрации.



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова













Заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев поздравил социальных работников и вручил благодарственные письма за их достойный труд.

Администрация Пскова также выразила благодарность и уважение всем трудящимся в городском центре социального обслуживания, территориальном отделе, центре срочной социальной помощи, социальном городке и других отделениях социальной защиты.