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Общество

Социальных работников чествовали в Пскове

Социальных работников чествовали в Пскове. 5 июня отмечался их профессиональный праздник, день тех людей, чья широта сердца вмещает в себя тяжёлые судьбы других, а сила духа помогает работать с трудностями, подчеркнули в городской администрации.

  • Праздник в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Праздник в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Праздник в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Праздник в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Праздник в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Праздник в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Праздник в Пскове
    Фото: администрация Пскова

Заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев поздравил социальных работников и вручил благодарственные письма за их достойный труд.

Администрация Пскова также выразила благодарность и уважение всем трудящимся в городском центре социального обслуживания, территориальном отделе, центре срочной социальной помощи, социальном городке и других отделениях социальной защиты.

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