Социальных работников чествовали в Пскове
Социальных работников чествовали в Пскове. 5 июня отмечался их профессиональный праздник, день тех людей, чья широта сердца вмещает в себя тяжёлые судьбы других, а сила духа помогает работать с трудностями, подчеркнули в городской администрации.
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
Заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев поздравил социальных работников и вручил благодарственные письма за их достойный труд.
Администрация Пскова также выразила благодарность и уважение всем трудящимся в городском центре социального обслуживания, территориальном отделе, центре срочной социальной помощи, социальном городке и других отделениях социальной защиты.
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