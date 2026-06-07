В АКОРТ назвали товары, которые в России подделывают чаще всего

17:56, 07 июня 2026, ПАИ

Какие товары в России подделывают чаще всего, сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Он подчеркнул, что зачастую в России подделывают запчасти для автомобилей, спортивную обувь и одежду, косметику и бытовую химию. В топ-10 также входят табачные изделия, алкоголь, ноутбуки и смартфоны.

Около половины контрафакта продаётся на барахолках и рынках, а также на маркетплейсах. Остальное реализуют в социальных сетях и одиночных мелких магазинах, сказал Богданов.