Камерный оркестр Леонида Лундстрема выступает в Зелёном театре
Концерт государственного камерного оркестра под управлением Леонида Лундстрема начался в Зелёном театре в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Мероприятие проходит в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Концерт завершает фестиваль, который проходил в Пскове и Пушкинских Горах с 5 июня.
«Музыка вызывает светлые, глубокие эмоции: от спокойного умиротворения до лёгкого волнующего трепета. Классическое звучание в живом исполнении наполняет пространство особой атмосферой и заставляет по-новому прочувствовать знакомые мелодии», – отметили организаторы.
Напомним, 6 июня на поляне «Михайловского» работало несколько площадок. Гости могли посетить концерты, посмотреть театральные постановки и шествие творческих делегаций районов Псковской области.
Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».
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