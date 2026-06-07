Камерный оркестр Леонида Лундстрема выступает в Зелёном театре

19:18, 07 июня 2026, ПАИ

Концерт государственного камерного оркестра под управлением Леонида Лундстрема начался в Зелёном театре в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мероприятие проходит в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Концерт завершает фестиваль, который проходил в Пскове и Пушкинских Горах с 5 июня.

«Музыка вызывает светлые, глубокие эмоции: от спокойного умиротворения до лёгкого волнующего трепета. Классическое звучание в живом исполнении наполняет пространство особой атмосферой и заставляет по-новому прочувствовать знакомые мелодии», – отметили организаторы.

Напомним, 6 июня на поляне «Михайловского» работало несколько площадок. Гости могли посетить концерты, посмотреть театральные постановки и шествие творческих делегаций районов Псковской области.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».