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Общество

Продолжается приём заявок на участие в конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях»

Приём заявок на участие в конкурсе адаптивной одежды «На крыльях» дизайнеров Северо-Западного федерального округа продолжается до 15 июня. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Изображение: организаторы

Подать заявку на участие могут профессиональные дизайнеры, модельеры, производители из России и других стран, а также студенты средних и высших учебных заведений. Предусмотрено шесть номинаций: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «От рабочего дня – к активным делам», «Торжество», «С заботой при восстановлении».

«Отличительной особенностью конкурса в 2026 году станет привлечение спортсменов-паралимпийцев для оценки представленных моделей на основе собственного опыта и потребностей», – отметили организаторы.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса и показ коллекций состоятся 30 июля в Гатчине в Ленинградской области.

Организатором конкурса выступает государственный фонд «Защитники Отечества», генеральный партнёр – ВЭБ.РФ.

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