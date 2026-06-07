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Общество

Ремонт дороги Остров – Вышгородок продолжается в Псковской области

Два участка трассы Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой продолжают ремонтировать. Об этом ПАИ сообщили в «Псковавтодоре».

Фото: «Псковавтодор»

Сейчас на участке с 15-го по 20-й километр подрядчики фрезеруют старое покрытие, а с 37-го по 41-й километр уже укладывают верхний слой асфальта.

Трасса входит в опорную сеть региона, соединяет Островский район с Пыталовским муниципальным округом и ведёт к госгранице.

Завершить ремонт планируют к 20 августа. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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