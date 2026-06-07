Ремонт дороги Остров – Вышгородок продолжается в Псковской области
Два участка трассы Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой продолжают ремонтировать. Об этом ПАИ сообщили в «Псковавтодоре».
Сейчас на участке с 15-го по 20-й километр подрядчики фрезеруют старое покрытие, а с 37-го по 41-й километр уже укладывают верхний слой асфальта.
Трасса входит в опорную сеть региона, соединяет Островский район с Пыталовским муниципальным округом и ведёт к госгранице.
Завершить ремонт планируют к 20 августа. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Псковские ветераны СВО приняли участие в круглом столе по обмену опытом в Великом Новгороде