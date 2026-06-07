Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Четыре человека пострадали в ДТП в Псковском районе

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе. Среди пострадавших – ребёнок. Об этом сообщила «Псковская сводка. ПАИ» в своём канале в MAX.

  • Четыре человека пострадали в ДТП в Псковском районе
    Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
  • Четыре человека пострадали в ДТП в Псковском районе
    Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
  • Четыре человека пострадали в ДТП в Псковском районе
    Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
  • Четыре человека пострадали в ДТП в Псковском районе
    Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
  • Четыре человека пострадали в ДТП в Псковском районе
    Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»

Дорожно-транспортное происшествие произошло на повороте к деревне Родина Псковского района у дома №11 на улице Михаила Егорова. Столкнулись автомобиль Kia Rio, фура DAF и велосипедист.

В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двухлетний ребенок. Состояние тяжелое. Их госпитализируют в медицинское учреждение.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и скорой помощи, а также сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 июня 2026

Псковские ветераны СВО приняли участие в круглом столе по обмену опытом в Великом Новгороде
07 июня 2026

Телефонные мошенники украли у жителей Псковской области более миллиона рублей
07 июня 2026

Четыре человека пострадали в ДТП в Псковском районе
07 июня 2026

Ремонт дороги Остров – Вышгородок продолжается в Псковской области
07 июня 2026

Легенды родного края рассказала глава Бежаницкого округа
07 июня 2026

Продолжается приём заявок на участие в конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях»
07 июня 2026

Как защитить глаза детей в летнее время, рассказали эксперты
07 июня 2026

Камерный оркестр Леонида Лундстрема выступает в Зелёном театре
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...