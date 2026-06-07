Четыре человека пострадали в ДТП в Псковском районе
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе. Среди пострадавших – ребёнок. Об этом сообщила «Псковская сводка. ПАИ» в своём канале в MAX.
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
Дорожно-транспортное происшествие произошло на повороте к деревне Родина Псковского района у дома №11 на улице Михаила Егорова. Столкнулись автомобиль Kia Rio, фура DAF и велосипедист.
В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двухлетний ребенок. Состояние тяжелое. Их госпитализируют в медицинское учреждение.
На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и скорой помощи, а также сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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