Четыре человека пострадали в ДТП в Псковском районе

21:44, 07 июня 2026, ПАИ

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе. Среди пострадавших – ребёнок. Об этом сообщила «Псковская сводка. ПАИ» в своём канале в MAX.



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»









Дорожно-транспортное происшествие произошло на повороте к деревне Родина Псковского района у дома №11 на улице Михаила Егорова. Столкнулись автомобиль Kia Rio, фура DAF и велосипедист.

В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двухлетний ребенок. Состояние тяжелое. Их госпитализируют в медицинское учреждение.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и скорой помощи, а также сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.