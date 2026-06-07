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Общество

Первая поездка теплохода «Буревестник» на Псковское озеро состоится 14 июня

Первая поездка теплохода «Буревестник» на Псковское озеро состоится 14 июня в 19:00. Об этом сообщили в официальной группе «Теплоход «Буревестник» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Прогулка продлится три часа. Гости и жители области на теплоходе увидят Псковское озеро. Судно будет отходить от причала, который находится между Ольгинским мостом и улицей Профсоюзной.

Напомним, 4 июня открылась навигация теплохода по реке Великой.

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