Первая поездка теплохода «Буревестник» на Псковское озеро состоится 14 июня
Первая поездка теплохода «Буревестник» на Псковское озеро состоится 14 июня в 19:00. Об этом сообщили в официальной группе «Теплоход «Буревестник» в социальной сети «ВКонтакте».
Прогулка продлится три часа. Гости и жители области на теплоходе увидят Псковское озеро. Судно будет отходить от причала, который находится между Ольгинским мостом и улицей Профсоюзной.
Напомним, 4 июня открылась навигация теплохода по реке Великой.
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