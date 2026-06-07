Первая поездка теплохода «Буревестник» на Псковское озеро состоится 14 июня

23:13, 07 июня 2026, ПАИ

Первая поездка теплохода «Буревестник» на Псковское озеро состоится 14 июня в 19:00. Об этом сообщили в официальной группе «Теплоход «Буревестник» в социальной сети «ВКонтакте».

Прогулка продлится три часа. Гости и жители области на теплоходе увидят Псковское озеро. Судно будет отходить от причала, который находится между Ольгинским мостом и улицей Профсоюзной.

Напомним, 4 июня открылась навигация теплохода по реке Великой.