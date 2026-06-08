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Общество

Хороша рыбалка: день апостола Карпа наступил по народному календарю

Апостола Карпа, ученика святого Павла, чествуют сегодня, 8 июня. Из-за имени святого его праздник в народе связали с рыболовством. Считалось, что в этот день хорошо ловить карпов, поэтому мужчины выходили на рыбалку, пишет портал calend.ru.

Фото: ПАИ. Андрей Степанов

Вместе с этим горшки и плошки выставляли под цветущие кусты шиповника, чтобы избавиться от неприятного запаха. И сами люди старались подышать воздухом рядом с этим кустом. Верили, что это помогает от разных болезней.

Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку.

Обращали внимание в этот день и на комаров. Если их было много, то последние дни июня сулили быть тёплыми, но дождливыми.

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