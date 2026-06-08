В Псковской области объявлена беспилотная опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Псковской области, сообщается в канале РСЧС региона.
«Возможны перебои связи и интернета. Сохраняйте спокойствие», – говорится в сообщении.
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