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Общество

Псковский губернатор объяснил необходимость запуска нового канала для оповещения о БПЛА

Специализированный канал «РСЧС Псковская область» для экстренного информирования населения о беспилотной опасности создан на платформе MAX. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

«Главная причина – оперативность. Раньше предупреждения о беспилотной опасности выходили у меня в канале. Но у меня по понятным причинам не всегда есть возможность самому быстро разместить сообщение. Отдельный канал «РСЧС Псковская область» решает эту проблему», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона пояснил, что новый ресурс запущен исключительно для экстренных уведомлений, в нём полностью отсутствуют привычные новостные ленты и посторонняя информация.

Он заметил, что каждое подобное извещение вызывает естественное беспокойство у людей, поэтому создание обособленной площадки даёт гражданам выбор: те, кто хочет получать специализированные уведомления незамедлительно, могут подписаться на этот канал напрямую.

При этом губернатор подчеркнул, что в случае возникновения серьёзной чрезвычайной ситуации региональные власти задействуют все доступные ресурсы. Важная информация будет оперативно продублирована и доведена до жителей как через личные аккаунты губернатора в социальных сетях, так и посредством СМС-оповещений и других официальных каналов связи.

Напомним, делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым работала на Петербургском международном экономическом форуме. С партнёрами на ПМЭФ глава региона обсудил создание карты псковича.

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