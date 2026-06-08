​Покупатели саженцев роз в России не доверяют интернет-заказам из-за недобросовестных продавцов – эксперт

15:12, 08 июня 2026, ПАИ

Одной из проблем российского рынка саженцев роз остаётся низкое доверие покупателей к дистанционной торговле. Как рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове генеральный директор питомника «Тамара Розы» Сергей Фёдоров, многие клиенты зарекаются когда-либо ещё заказывать розы через интернет после негативного опыта с другими продавцами.

По его словам, типичные жалобы: заказали 10 красных роз – получили девять белых; саженцы приходят сухими, повреждёнными, не соответствуют заявленному сорту. При этом недобросовестные продавцы часто не признают своей ошибки и не пытаются компенсировать ущерб.

«Самая страшная вещь в питомнике – когда вы заказали 10 красных роз, а вам пришло девять белых. И вторая – когда питомник не признаёт свою ошибку и не пытается уладить вопрос с клиентом», – отметил собеседник.

Сергей Фёдоров также привёл конкретный пример из своей практики общения с покупателями: «Мне звонит клиент и говорит: я не буду оформлять заказ через сайт, потому что мне неизвестно, что придёт. Говорит: я в том питомнике заказал и зарекаюсь больше в интернет ни ногой». В результате добросовестным производителям приходится тратить много времени на восстановление доверия – лично общаться с каждым сомневающимся покупателем, убеждать, объяснять, что не все продавцы работают плохо, добавил он.