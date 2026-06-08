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Общество

ЕР поздравила соцработников с профессиональным праздником

Представители регионального отделения партии «Единая Россия» поздравили с Днём социального работника. В честь праздника активисты партии навестили коллектив Центра социальных выплат города Пскова, сообщили в пресс-службе партии.

  • Поздравление представителей профессии с праздником
    Фото: ЕР
  • Поздравление представителей профессии с праздником
    Фото: ЕР
  • Поздравление представителей профессии с праздником
    Фото: ЕР
  • Поздравление представителей профессии с праздником
    Фото: ЕР

Победители предварительного голосования партии Алексей Форш и Иван Шагин вручили сотрудницам центра сладкие подарки – домашние пироги – как символ домашнего тепла и заботы.

«Социальные работники – настоящие герои повседневности. Их труд требует не только профессионализма, но и огромной душевной щедрости. Спасибо вам за то, что вы есть!» – подчеркнули в партии.

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