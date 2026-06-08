ЕР поздравила соцработников с профессиональным праздником
Представители регионального отделения партии «Единая Россия» поздравили с Днём социального работника. В честь праздника активисты партии навестили коллектив Центра социальных выплат города Пскова, сообщили в пресс-службе партии.
Победители предварительного голосования партии Алексей Форш и Иван Шагин вручили сотрудницам центра сладкие подарки – домашние пироги – как символ домашнего тепла и заботы.
«Социальные работники – настоящие герои повседневности. Их труд требует не только профессионализма, но и огромной душевной щедрости. Спасибо вам за то, что вы есть!» – подчеркнули в партии.
Как принимать решения и управлять конфликтами: «Герои земли Псковской» осваивают новые инструменты руководителя