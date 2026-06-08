Молодёжь Псковской области приняла участие в ПМЭФ-2026

19:35, 08 июня 2026, ПАИ

В рамках Петербургского международного экономического форума молодёжь Псковской области презентовала опыт региона в сфере молодёжного предпринимательства, экологии и медиа. Участники форума отметили высокий уровень организации и продуктивный диалог об актуальных вопросах развития страны, сообщили ПАИ в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив.

Руководитель сообщества «Росмолодёжь.Предпринимай» в Псковской области Анастасия Чугунова представила на ПМЭФ свои проекты на стенде Росмолодёжи. Там была организована креативная экспозиция «Квартира созидателей», демонстрирующая идеи и проекты молодых талантов. Анастасия внесла свой вклад в несколько проектов: это коллекция одежды для службы протокола в стиле «Кода молодёжи» и дизайн рубашки, вошедшей в гардероб экспозиции.

Также она подарила гостям стенда галстуки и женские шёлковые платки в фирменном стиле. В своих работах Анастасия гармонично объединила традиции псковского льна и образ коня-огня – яркий элемент фольклора и «Кода молодёжи». Коллекция посвящена её супругу, военному лётчику, погибшему на СВО в прошлом месяце.

С 3 по 6 июня спикером форума выступил эколог, член экспертного совета Российского экологического движения, председатель общественного совета при Министерстве молодёжной политики Псковской области, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров. Он принял участие в паблик-токе на тему «Экология и медиа. СМИ на страже охраны живой природы. Возможности, вызовы, тренды». В рамках форума Сергей Елизаров также принял участие в пленарном заседании ПМЭФ, на котором выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, и стал участником трёх тематических сессий, посвящённых развитию некоммерческого сектора, социальным инициативам и взаимодействию бизнеса с общественными организациями.

Также ещё два молодых амбициозных представителя молодёжи стали участниками ПМЭФ. Автор молодёжного медиа Псковской области «ТОЛК» Иван Яковлев освещал XXIX Петербургский международный экономический форум в команде Всероссийского молодёжного медиацентра Росмолодёжи.

На ПМЭФ он готовил видеорепортажи с выступлений известных деятелей нашей страны, а также снимал клипы со стенда Росмолодёжи. Ему удалось поговорить с Дмитрием Губерниевым, Вячеславом Фетисовым и другими популярными личностями.

«Отдельно стоит упомянуть команду – это очень заряженные на работу ребята, которые готовы делать контент круглосуточно. ПМЭФ запомнился новыми знакомствами, жёсткими дедлайнами, бессонными ночами и прекрасными впечатлениями!» – поделился Иван.

Псковичка Софья Радион назвала ПМЭФ возможностью «осязать новейшие достижения России и быть в прямом диалоге о ключевых насущных вопросах страны». Она отметила, что отрадно видеть, чем могут гордиться регионы в здравоохранении, культуре, искусстве, робототехнике.

«И ещё приятнее, что у молодёжи есть доступ и все возможности стать к этому сопричастными! Эта поездка стала перезагрузкой, местом открытий и хороших знакомств», – подчеркнула Софья Радион.

Она поблагодарила фонд «Росконгресс» и «Росмолодёжь.Предпринимай» за организацию участия. Участие псковской делегации в ПМЭФ-2026 подтвердило высокий потенциал региона в развитии молодёжных инициатив, поддержке предпринимательства и экологического просвещения. Полученные идеи будут использованы в дальнейшей работе по улучшению качества жизни в Псковской области.