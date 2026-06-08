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Спорт

«Состязание силачей» пройдёт в Мальской долине

«Состязание силачей» пройдёт на территории Мальской долины 14 июня, сообщили ПАИ организаторы.

Афиша предоставлена организаторами

Участниками соревнований станут Михаил Кокляев, Иван Марков, Денис Вовк. Они подготовили для гостей шоу-программу с конкурсами для зрителей и поединками. В качестве ведущего выступит спортивный видеоблогер Гога Тупурия.

Начало мероприятия в 14:00.

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