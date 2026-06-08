«Состязание силачей» пройдёт в Мальской долине
«Состязание силачей» пройдёт на территории Мальской долины 14 июня, сообщили ПАИ организаторы.
Участниками соревнований станут Михаил Кокляев, Иван Марков, Денис Вовк. Они подготовили для гостей шоу-программу с конкурсами для зрителей и поединками. В качестве ведущего выступит спортивный видеоблогер Гога Тупурия.
Начало мероприятия в 14:00.
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