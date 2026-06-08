«Состязание силачей» пройдёт в Мальской долине

21:13, 08 июня 2026, ПАИ

«Состязание силачей» пройдёт на территории Мальской долины 14 июня, сообщили ПАИ организаторы.

Участниками соревнований станут Михаил Кокляев, Иван Марков, Денис Вовк. Они подготовили для гостей шоу-программу с конкурсами для зрителей и поединками. В качестве ведущего выступит спортивный видеоблогер Гога Тупурия.

Начало мероприятия в 14:00.